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Сёмин прокомментировал назначение Нагорных председателем совета директоров «Локомотива»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение Юрия Нагорных председателем совета директоров московского клуба.
Сёмин прокомментировал назначение Нагорных председателем совета директоров «Локомотива»
  • РИА Новости

«Всё закономерно. Ушли люди, которые не справились со своей работой. Вместо них пришёл спортивный функционер, который давно в спорте, с определённым опытом», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

В пятницу, 14 октября, железнодорожники объявили об избрании Нагорных председателем совета директоров. Накануне Александр Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть совет директоров красно-зелёных.

После 12 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готовится к матчу с «Торпедо» под руководством Андрея Фёдорова.

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