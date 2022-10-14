Сёмин прокомментировал назначение Нагорных председателем совета директоров «Локомотива»
- РИА Новости
«Всё закономерно. Ушли люди, которые не справились со своей работой. Вместо них пришёл спортивный функционер, который давно в спорте, с определённым опытом», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».
В пятницу, 14 октября, железнодорожники объявили об избрании Нагорных председателем совета директоров. Накануне Александр Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть совет директоров красно-зелёных.
После 12 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» готовится к матчу с «Торпедо» под руководством Андрея Фёдорова.