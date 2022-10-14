Сёмин прокомментировал назначение Нагорных председателем совета директоров «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение Юрия Нагорных председателем совета директоров московского клуба.

«Всё закономерно. Ушли люди, которые не справились со своей работой. Вместо них пришёл спортивный функционер, который давно в спорте, с определённым опытом», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

В пятницу, 14 октября, железнодорожники объявили об избрании Нагорных председателем совета директоров. Накануне Александр Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть совет директоров красно-зелёных.

После 12 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готовится к матчу с «Торпедо» под руководством Андрея Фёдорова.