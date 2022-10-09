Смена машиниста: кто возглавит «Локомотив» после ухода Циннбауэра и Цорна

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн были отправлены в отставку после разгромного поражения команды от «Сочи» в 12-м туре РПЛ. Решение напрашивалось уже давно: железнодорожники уступили в пятой встрече подряд и занимают 14-е место в турнирной таблице. Новым наставником красно-зелёных может стать Юрий Сёмин, который в последнее своё возвращение привёл коллектив к триумфу в чемпионате, Кубке и Суперкубке. Также среди кандидатов называются Андрей Талалаев и Сергей Юран.

Московский «Локомотив» в 12-м туре чемпионата России по футболу в очередной раз разочаровал своих болельщиков. Железнодорожники в гостях уступили «Сочи» с неприличным счётом 0:4. Поражение красно-зелёных стало уже пятым подряд и, наконец, подтолкнуло руководство клуба к радикальным шагам. Сразу после встречи были отправлены в отставку главный тренер Йозеф Циннбауэр, а также спортивный директор Томас Цорн.

Данное решение напрашивалось давно. Во-первых, выращивать в клубе футболистов, а потом продавать их в Европу за большие деньги стало сложнее. Во-вторых, уже по первым турам РПЛ складывалось впечатление, что команда находится в разобранном состоянии и ни на какой «сапсан» не похожа, а в каждой следующей игре это только всё больше подтверждалось.

Специалисты не замечали никакого прогресса, хотя, по мнению бывшего главного тренера «Локомотива» Рината Билялетдинова, прибавлять по ходу сезона должны и легионеры, и свои воспитанники.

«Я этого движения не вижу. А для меня это важнейший показатель тренерского мастерства. Если футболист при тебе стал лучше, ты хороший специалист. А если спортсмен деградирует, ищи причины в себе: значит, что-то не срабатывает. У «Локомотива» непростые времена. У него не отрегулирована игра», — объяснил RT Билялетдинов.

Из-за череды неудач опустили руки даже лидеры команды. Капитан железнодорожников Дмитрий Баринов пару недель назад критиковал пришедшую молодёжь, которая не понимает, что цель «Локомотива» — бороться только за чемпионство, а также рассказывал про несогласованность действий футболистов на поле.

Всё это в совокупности привело к пяти поражениям подряд в РПЛ, да ещё и с ужасающей статистикой — 3:13 по забитым и пропущенным мячам. «Локомотив» уже находится на краю пропасти: клуб в шаге от прямого вылета из РПЛ. От идущих 15-ми «Химок» москвичей отделяет всего одно очко.

Однако надо отметить, что решение уволить Цорна и Циннбауэра всё-таки получилось немного спонтанным. В официальном сообщении на сайте «Локомотива» больше нет никаких подробностей — например, фамилии исполняющего обязанности главного тренера, пока руководство железнодорожников ищет замену отправленным в отставку специалистам.

При этом не совсем понятно, почему в связке с немцем оказался только спортивный директор команды. По мнению бывшего президента красно-зелёных Ольги Смородской, как и в ситуации с «Торпедо», уйти должны также генеральный директор Владимир Леонченко и председатель совета директоров Александр Плутник, который выделял средства на приобретение футболистов и согласовывал «новую философию» клуба.

«У него ничего не получилось. Потратить такое громадное количество денег и не купить ни одного стоящего игрока — это надо умудриться», — приводит слова Смородской РИА Новости.

Впрочем, не исключено, что данные изменения в ближайшее время также произойдут. По информации портала «РБ Спорт», на пост спортивного директора претендует Борис Ротенберг — младший, ранее игравший в «Локомотиве» и завершивший спортивную карьеру в начале года. При этом Плутник выступает против такого назначения, поскольку тогда новый специалист может получить расширенные полномочия. Однако в данном случае сопротивление функционера способно ускорить его собственную отставку.

Как объяснил бывший президент «Локомотива» Николай Наумов, Плутник остаётся председателем совета директоров клуба ещё и потому, что для перемен на таком уровне необходимо вмешательство главы РЖД Олега Белозёрова.

«Как в своё время новый состав совета директоров назначил Владимир Якунин, так и здесь нужно это сделать. Ведь вся ответственность за происходящее лежит на нынешнем составе, они всё это затеяли. И даже если сейчас придет Сёмин, ему же не дадут нормально работать. Непонятная ситуация и с Леонченко… Я помню, когда приходил в «Локо», у меня тоже такая проблема была. Тогда совет директоров рулил всем через мою голову. Я сразу сказал, что есть устав, в котором чётко расписано, кто за что отвечает», — отметил Наумов.

Поскольку ещё неизвестно, кто в ближайшее время будет принимать в «Локомотиве» решения, говорить о кандидатах на пост главного тренера пока сложно. По данным различных СМИ, Леонченко уже вёл переговоры с Андреем Талалаевым, недавно уволенным из «Ахмата», а Плутник общался с Сергеем Юраном, который продолжает искать себе работу после отставки из «Химок».

В то же время в случае прихода Бориса Ротенберга возможно очередное возвращение Юрия Сёмина. 75-летний специалист в данный момент ничем не занят, но не раз повторял, что заканчивать карьеру не собирается, а также изъявлял желание вновь помочь родной команде.

При этом данную кандидатуру предлагают почти единогласно все специалисты: от тренеров Бориса Игнатьева и Рината Билялетдинова, почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, бывшего футболиста «Локомотива» Сергея Гуренко до того же Наумова, который в 2009-м сам приглашал Юрия Палыча. Тогда коллектив завершил сезон на четвёртой строчке в турнирной таблице.

«Конечно, прямо сейчас достичь каких-то серьёзных успехов будет сложно, команда не готова, просела, но после перерыва он подготовит коллектив так, что они сделают большой рывок и как минимум попадут в итоге в пятёрку. Кроме того, перед Сёминым можно поставить задачу подготовить себе смену, там же есть столько ребят — Черевченко, Пашинин, Лоськов, Маминов, Харлачев, Билялетдинов… Все они вполне могли бы помогать Сёмину, а в дальнейшем кто-то из них возглавил бы главную команду», — добавил Наумов.

В последний раз Сёмин руководил командой с 2016 по 2020 год. За это время «Локомотив» стал чемпионом России, выиграл два Кубка и Суперкубок.