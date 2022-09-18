Гол Соболева, сейвы Селихова и хитрость Реброва: как «Спартак» обыграл «Локомотив» в РПЛ и вернулся в топ-5

«Спартак» обыграл «Локомотив» в десятом туре РПЛ и поднялся на пятое место в таблице. Единственный мяч на 35-й минуте забил Александр Соболев. После передачи Данила Пруцева нападающий точно пробил в дальний угол. Во втором тайме хорошие моменты, чтобы сравнять счёт, в составе железнодорожников имели Иван Игнатьев и Вильсон Изидор, но в обоих эпизодах партнёров выручил Александр Селихов. В концовке же хозяевам помог потянуть время технический координатор клуба Артём Ребров, придержавший снаряд за бровкой и получивший жёлтую карточку.

Важность матча между «Спартаком» и «Локомотивом» сложно было переоценить для обеих команд. В первую очередь это касалось железнодорожников, которые крайне неудачно начали сезон. В первых девяти турах она набрали всего девять очков и, потерпев два поражения подряд от уступающих в классе «Ахмата» и «Факела», остановились в шаге от зоны стыков.

Осечка в дерби вполне могла стать роковой для главного тренера Йозефа Циннбауэра, учитывая, что в отставку две недели назад был отправлен его помощник Марвин Комппер.

Но и красно-белые не лучшим образом открыли осеннюю часть чемпионата. Как и красно-зелёные, они проиграли две последние встречи, хотя уступили в них куда более грозным оппонентам («Зениту» и «Ростову»), и выпали из первой тройки.

В довершение всех бед подопечные Гильермо Абаскаля столкнулись с серьёзными кадровыми проблемами. К счастью для них, к противостоянию с «Локо» они по большей части оказались решены. Восстановились от повреждений Руслан Литвинов, Шамар Николсон и Антон Зиньковский.

А вот Кристофер Мартинс Перейра вернётся в строй ещё не скоро, как и новичок Кейта Бальде, дисквалифицированный Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля.

Тем не менее штабу хозяев не пришлось ломать голову, кем заткнуть многочисленные дыры в составе. Например, Литвинов вернулся в центр обороны, а проваливший игру в Ростове-на-Дону Мацей Рыбус оказался в запасе.

Но больше всего удивил выбор Абаскаля в пользу схемы с двумя выдвинутыми на острие нападающими — Николсоном и Александром Соболевым, которых с позиции «десятки» должен был поддерживать Квинси Промес.

Таким образом красно-белые пытались продавить проблемный центр обороны соперника. Тем более экспериментальный дуэт в этой зоне у железнодорожников составили молодой Марк Мампасси и только перешедший из «Урала» Иван Кузьмичёв. Также в основу попал ещё один новобранец — Педриньо, занявший место на левом крае атаки.

С первых минут стало очевидно, что у «Локомотива» не слишком много шансов на успех. «Спартак» быстро завладел инициативой и начал проводить одну опасную атаку за другой. Хозяева очень спокойно проходили опорную зону соперника практически без сопротивления и пытались растягивать оборону гостей.

Первый опасный момент не заставил долго ждать. Николсон, воспользовавшись изумительной скидкой пяткой от Соболева, убежал почти один на один с Даниилом Худяковым, но не попал в ближний угол. Вскоре ямаец упустил ещё один шанс, головой в падении пробив выше створа.

Железнодорожники в атаке делали ставку на быстрые контрвыпады, пытаясь пользоваться высоким расположением обороны красно-белых, но на деле нечасто извлекали из этого пользу. Им банально не хватало скорости. Выделялся в их составе лишь Педриньо. Бразилец радовал болельщиков техникой на левом крае, но зачастую передерживал мяч.

На 27-й минуте обнаружить брешь в защитной линии хозяев всё-таки удалось, и Вильсон Изидор, убежав один на один с Александром Селиховым, отправил снаряд в створ. Однако судья тут же отменил гол из-за явного офсайда.

А вскоре счёт абсолютно закономерно открыл «Спартак». В очередной раз команде помог высокий прессинг. Подопечные Абаскаля регулярно включали давление на чужой половине, не позволяя железнодорожникам начинать атаки.

Незадолго до финального свистка это сработало. Мампасси отдал неточную передачу и фактически подарил мяч Наилю Умярову. Красно-белые сразу организовали результативную атаку. В какой-то момент показалось, что гости успели вернуться назад, но Даниил Пруцев отдал передачу направо на Соболева. Александр, в свою очередь, в штрафной ушёл от подката Ненахова и аккуратно пробил в дальний нижний угол без шансов для Худякова. Так Соболев отметился четвёртым голом в текущем сезоне РПЛ.

В перерыве Циннбауэр попытался изменить ход неудачно складывающегося матча заменами. Вместо практически незаметных Керка и Франсуа Камано он бросил в бой Антона Миранчука и Марио Митая.

Албанец расположился на левом краю, а россиянин занял место под двумя нападающими — Педриньо и Изидором. Перестановки сработали, и гости перехватили инициативу. Во-первых, поначалу у них хватало сил, чтобы прессинговать на чужой половине. Во-вторых, с появлением Миранчука в атаке стало куда больше осмысленности.

Однако возник вопрос: это «Локомотив» завладел инициативой или «Спартак» отдал её? Так или иначе хозяева, поведя в счёте, закономерно отошли в оборону и не стремились идти вперёд большим числом и оставлять сзади свободные зоны.

Но моменты у ворот Селихова не могли не возникать. Например, после изумительной разрезающей передачи Карпукаса Изидор убежал один на один с голкипером, но тот своевременно сократил дистанцию и отразил удар.

На этом задор красно-зелёных иссяк. Абаскаль освежил ростер, выпустив выздоровевшего Зиньковского вместо Николсона, и его подопечные выровняли ход игры.

Второй всплеск активности красно-зелёных произошёл уже после появления на поле Константина Марадишвили и Ивана Игнатьева. Едва выйдя на замену, они тут же создали опасный момент. Полузащитник выполнил идеальную скидку на ход форварду в штрафную, но вновь выше всяких похвал действовал Селихов, смело бросившийся сопернику в ноги и нейтрализовавший угрозу.

Упустив ещё один шанс, железнодорожники даже не сумели организовать финальный штурм в концовке. Абаскаль же укрепил центр обороны высоким новичком Михой Мевлей, а Литвинова поднял в опорную зону.

Незадолго до финального свистка запомнился забавный эпизод, когда бывший вратарь хозяев, а в настоящий момент технический координатор клуба Артём Ребров придержал ушедший за бровку мяч. Судья моментально показал специалисту жёлтую за затяжку, но тот принял её спокойно и извинился перед арбитром.

«Спартак» одержал абсолютно заслуженную победу в дерби и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» же потерпел третье поражение подряд в национальном первенстве и остался в шаге от зоны стыков. Пожалуй, главная интрига заключается в том, останется ли Циннбауэр на своём посту к следующей встрече или руководство отправит его в отставку вслед за Комппером.