Канчельскис о Бальде: чудаки из «Спартака» удивляют весь мир
- AFP
«Это же «Спартак»! Чудаки из клуба удивляют весь мир. Как можно такое допустить… Жалко, что в таком великом клубе издеваются над болельщиками. Просто безобразие. Негодяи, просто негодяи!» — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».
В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» хавбек дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.
Напомним, что игрок присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.
Ранее Анзор Кавазашвили прокомментировал дисквалификацию полузащитника Кейта Бальде за нарушение антидопинговых правил.