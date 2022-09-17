Канчельскис о Бальде: чудаки из «Спартака» удивляют весь мир

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на дисквалификацию полузащитника «Спартака» Кейта Бальде за нарушение антидопинговых правил.

«Это же «Спартак»! Чудаки из клуба удивляют весь мир. Как можно такое допустить… Жалко, что в таком великом клубе издеваются над болельщиками. Просто безобразие. Негодяи, просто негодяи!» — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» хавбек дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Напомним, что игрок присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.

Ранее Анзор Кавазашвили прокомментировал дисквалификацию полузащитника Кейта Бальде за нарушение антидопинговых правил.