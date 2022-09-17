Кавазашвили — о Бальде: обманули наш великий «Спартак»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал дисквалификацию полузащитника красно-белых Кейта Бальде за нарушение антидопинговых правил.

«Получается, что обманули наш великий «Спартак»! С кого можно получить неустойку? Бальде мог сказать, что за ним есть такой хвост. Футболист и агент молчат — у них был сговор», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» хавбек дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Напомним, что игрок присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Кейта Бальде не покинет Россию на время дисквалификации.