Кавазашвили — о Бальде: обманули наш великий «Спартак»
- Legion-Media
«Получается, что обманули наш великий «Спартак»! С кого можно получить неустойку? Бальде мог сказать, что за ним есть такой хвост. Футболист и агент молчат — у них был сговор», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».
В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» хавбек дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.
Напомним, что игрок присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что Кейта Бальде не покинет Россию на время дисквалификации.