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«Локомотив» объявил об увольнении тренера Комппера

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Московский «Локомотив» объявил об увольнении тренера Марвина Комппера.
«Локомотив» объявил об увольнении тренера Комппера
  • Gettyimages.ru

«В связи с неудовлетворительными результатами команды Марвин Комппер покидает тренерский штаб первой команды футбольного клуба «Локомотив», — сообщается на официальном сайте железнодорожников.

Уточняется, что формированием тренерского штаба и подготовкой команды будет заниматься главный тренер столичного клуба Йозеф Циннбауэр.

Встреча восьмого тура между «Ахматом» и «Локомотивом» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Андрея Талалаева.

«Локомотив» (девять очков) идёт на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» (11) занимает восьмое место.

Ранее Циннбауэр высказался о поражении в матче чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».

 

 

 

 

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