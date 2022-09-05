«Локомотив» объявил об увольнении тренера Комппера

Московский «Локомотив» объявил об увольнении тренера Марвина Комппера.

«В связи с неудовлетворительными результатами команды Марвин Комппер покидает тренерский штаб первой команды футбольного клуба «Локомотив», — сообщается на официальном сайте железнодорожников.

Уточняется, что формированием тренерского штаба и подготовкой команды будет заниматься главный тренер столичного клуба Йозеф Циннбауэр.

Встреча восьмого тура между «Ахматом» и «Локомотивом» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Андрея Талалаева.

«Локомотив» (девять очков) идёт на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» (11) занимает восьмое место.

Ранее Циннбауэр высказался о поражении в матче чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».