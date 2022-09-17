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В «Спартаке» объявили о дисквалификации Бальде

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Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде подозревается в употреблении допинга.
В «Спартаке» объявили о дисквалификации Бальде
  • Gettyimages.ru

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» хавбек дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря, сообщается на официальном сайте красно-белых.

Отмечается, что в пробе, взятой у футболиста, запрещённых субстанций не обнаружено, однако в соответствии с дисциплинарным кодексом любая санкция, которая связана с допингом и была применена иной национальной или международной спортивной ассоциацией, автоматически подлежит признанию Российским футбольным союзом (РФС).

Бальде сможет вернуться к тренировочному процессу не ранее чем за 22 дня до истечения срока наказания.

Сенегалец в сезоне-2021/22 провёл за «Кальяри» 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Он также выступал за «Лацио», «Монако», «Интер» и «Сампдорию».

Ранее полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал переход своего бывшего одноклубника Бальде в «Спартак».

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