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Головин назвал новичка «Спартака» Бальде «душой компании»

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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал переход своего бывшего одноклубника Кейта Бальде в «Спартак».
Головин назвал новичка «Спартака» Бальде «душой компании»
  • Legion-Media

«Через какое-то время он наберёт форму, если это произойдёт, то станет одним из ключевых в «Спартаке» и одним из лучших в РПЛ. Вокруг него постоянно народ, он душа компании. А на поле — очень скоростной и притягивает к себе моменты», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

26 августа сенегалец на правах свободного агента заключил контракт со «Спартаком».

С Головиным в «Монако» игрок выступал с 2017 по 2021 год с перерывами на аренды. Он провёл за команду 44 матча и забил 12 мячей.

Ранее агент Кейта Бальде  прокомментировал дебют нападающего за «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ с «Зенитом».

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