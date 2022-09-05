Агент Бальде: ему нужно время, чтобы прийти в форму

Агент новичка «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло прокомментировал дебют нападающего за московский клуб в матче восьмого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом».

«Ему нужно время, чтобы прийти в форму, но у него всё получится, потому что у него много энтузиазма. Сможет ли Бальде стать основным форвардом «Спартака»? Пока об этом рано говорить», — приводит слова Пасторелло «Спорт-Экспресс».

Футболист вышел на замену на 52-й минуте, заменив Михаила Игнатова.

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Таким образом, «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в очных встречах с 2017 года (11 матчей подряд).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее сообщалось, что Бальде дебютировал за «Спартак» в матче с «Зенитом».