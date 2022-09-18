«Карпин — главная звезда команды»: Балахнин о взлёте «Ростова», прогрессе молодёжи и сбитых лётчиках

Главной действующей силой «Ростова» является Валерий Карпин. Об этом заявил в интервью RT заявил бывший наставник южан Сергей Балахнин. По его мнению, после возвращения тренера они обрели уверенность в себе и набрали отличную форму. Также специалист объяснил, почему Даниил Уткин оказался не нужен «Краснодару», но раскрылся в стане «Ростова», порадовался подписанию полноценного контракта с Николаем Комличенко и рассказал, сумеет ли команда сохранить место в первой тройке национального первенства по итогам сезона.

— Чем можно объяснить удачный старт «Ростова», который после десяти туров РПЛ располагается на втором месте?

— Не ожидал, что подопечные Валерия Карпина начнут настолько бодро. На мой взгляд, секрет успеха прежде всего заключается в подготовке, как функциональной, так и тактической. Мы видим, что команда находится в хорошей форме и способна работать в одном темпе на протяжении 90 минут. Второй момент — стабильность состава. И, наконец, ещё одним немаловажным фактором стало возвращение главного тренера. Валерий Георгиевич вносит большой вклад в успехи коллектива. Хотя, если быть откровенным, по матчу с «Крыльями Советов» не складывалось впечатление, что южане занимают второе место, а самарцы — десятое. Но это общая тенденция нашего чемпионата. На вершине есть «Зенит», а ниже — все остальные.

— То есть взлёт «Ростова» — в какой-то степени везение?

— Напротив, я бы не сказал, что ему благоволит фортуна. Жёлто-синие заслуженно добывают свои очки. Но, конечно, в некоторых моментах решающую роль играет мастерство отдельных исполнителей. Посмотрите, сколько мячей удалось забить благодаря умелому розыгрышу стандартных положений. В том числе это помогло расположиться на второй строчке. С одной стороны, нельзя говорить, что «Ростов» полностью соответствует такой позиции. С другой, все гранды допускают осечки. Например, ЦСКА совершенно неожиданно уступил замыкающему таблицу «Торпедо».

— Как думаете, «Ростов» способен по итогам сезона удержаться хотя бы в топ-5?

— Уверенным ни в чём быть нельзя. Подопечных Карпина ждёт серьёзная конкуренция в борьбе за награды. Возьмём уже упомянутых армейцев. Объективно по игре они смотрятся сильнее и способны обойти жёлто-синих. Более того, прибавить в состоянии «Краснодар», «Динамо», «Сочи», «Спартак»... Кто окажется выше, сказать сложно. На данном этапе вторым абсолютно справедливо идёт «Ростов».

— В четырёх матчах с командами, финишировавшими в прошлом розыгрыше РПЛ в топ-6, «Ростов» не потерпел ни одного поражения. Плюс был обыгран «Спартак». Это говорит о том, что жёлто-синих можно назвать ровней им?

— Повторюсь, в РПЛ не знает себе равных только «Зенит». Остальные способны потерять очки в любой момент. Уровень национального первенства в последнее время упал. Однако успешное противостояние оппонентам из Москвы, безусловно, не может не подарить заряд уверенности в себе. Но только за счёт матчей с ними высоко не взлететь, необходимо брать свои очки. И «Ростов» именно благодаря этому радует болельщиков. Пока он обходится без срывов и выглядит стабильнее преследователей.

— Можно ли сказать, что всё в Ростове-на-Дону крутится вокруг Валерия Карпина?

— Соглашусь с этим. Он — её главная звезда. Это было хорошо заметно после ухода тренера в сборную России в начале прошлого сезона. Жёлто-синие провалились на глазах, хотя на смену ему пришёл опытный Юрий Сёмин. Футболисты показывают результат, конечно, не столько из-за харизмы Валерия Георгиевича и не только благодаря ему лично. Важен каждый человек в штабе. Там собраны очень квалифицированные специалисты, аналитики и тренеры по физподготовке, например, испанцы Фернандо Лопес и Альваро Сайаберо. После их возвращения южане моментально заиграли.

— Карпин тоже растёт вместе с командой? Он приходил в «Ростов» после неудачного отрезка в армавирском «Торпедо», а сейчас возглавляет сборную страны.

— Когда работаешь на высоком уровне, особенно в национальной команде, хочешь — не хочешь, а будешь прогрессировать.

Нахождение в таких кругах не могло пройти для него бесследно. Ты ведь постоянно видишь игроков, которые выше классом, чем твои подопечные, и сильные коллективы.

— Каким образом тренеру удалось дать результат несмотря на уход почти всех иностранцев и серьёзное омоложение состава?

— Поражаться тут нечему. Опять же речь идёт об общей тенденции. Сейчас молодые ребята имеют возможность получать практику практически во всех клубах РПЛ, кроме «Зенита», поскольку большое количество иностранцев уехало, как это произошло и в «Ростове». И слава богу, жёлто-синие позаботились о том, чтобы найти им замену, заблаговременно. Ещё в прошлом сезоне регулярно выходили на поле Виктор Мелёхин, Александр Сильянов, Кирилл Щетинин и другие. Теперь они подросли и смотрятся гораздо увереннее. С одной стороны, уровень РПЛ снизился, с другой, молодёжь получила шанс, которого никогда не дождалась бы раньше.

— Сёмин особенно хвалит в составе «Ростова» 18-летнего Мелёхина. По его мнению, центральный защитник способен дорасти до первой сборной.

— Он ещё сыроват, но такого нельзя исключать. В России появилось много интересных ребят, которые могут превратиться в больших мастеров. Но, считаю, делать смелые прогнозы сейчас — неблагодарное занятие. Мы видели полным-полно футболистов, которые ярко начинали, а потом уходили в никуда. Возьмите тот же ЦСКА 2018 года, дважды обыгравший «Реал». Конечно, люди из того состава не потерялись, но и звёздами не стали. А как их все хвалили! Или более свежий пример — Антон Зиньковский. В «Крыльях Советов» он являлся лидером и главным ассистентом, а в «Спартаке» не вылезает из запаса. Поэтому не стоит петь дифирамбы раньше времени.

— Молодым коллективам, как правило, свойственна потеря стабильности в результатах. «Ростову» это грозит?

— Состав у Карпина достаточно ровный. В нём хватает и опытных ребят: Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз, Сергей Песьяков, Максим Осипенко. Поэтому говорить о такой проблеме не стоит.

— Вместе с тем «Ростов» летом провёл успешную трансферную кампанию. Так, Даниил Уткин сходу стал его лидером. Почему, на ваш взгляд, он не пригодился «Краснодару»?

— «Краснодар» очень трепетно относится к собственным воспитанникам. Однако даже после года в Грозном родной клуб не продлил с ним контракт. Там несколько другой подход к игре и требуются исполнители иного плана.

— Ожидали, что они настолько быстро сыграются в центре поля с Даниилом Глебовым и вместе попадут в национальную команду?

— Глебов хорошо чувствует себя вместе со всеми. Он всё-таки больше отвечает за разрушение и оборонительные действия. На мой взгляд, с приходом Уткина Глебов опустился ещё глубже. Он — универсальный парень и чётко выполняет свою работу. А Уткин всё-таки призван созидать и организовывать атаки. При этом большую часть моментов он создаёт при розыгрышах стандартных положений.

— Николай Комличенко забил в этом сезоне РПЛ шесть мячей и является одним из лучших бомбардиров турнира. Команде не хватало именно такого фактурного нападающего?

— Здесь история, как и с Уткиным. Форвард готовился к сезону с «Динамо» и ездил на все сборы, но по тем или иным причинам не подошёл, проиграл конкуренцию.

В Москве он мог бы сидеть на скамейке, но «Ростов» вернул его, выкупив контракт. Безусловно, команде был жизненно необходимо забивной футболист. Это говорит о многом.

— То есть, Карпин грамотно работает с так называемыми сбитыми лётчиками?

— Не совсем правильное выражение, но суть верная. Жёлто-синие собирают в своих рядах людей, которые не подошли грандам и горят желанием реабилитироваться. Потом они уходят за большие деньги и возвращаются в сборные. Это уже постоянная история для клуба. И сейчас ребята в команде тоже прогрессируют, хотя могли бы деградировать в запасе.

— В следующем туре «Ростов» на выезде померится силами с «Зенитом». Верите, что подопечные Карпина отберут очки у действующего чемпиона?

— Сейчас сложно давать прогнозы, поскольку встреча состоится только через две недели, и непонятно, в каком состоянии вернутся футболисты из своих сборных. Но шанс однозначно есть всегда.