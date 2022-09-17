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Бояринцев: «Ростов» может побороться с «Зенитом» за победу в РПЛ

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Бывший защитник московского «Спартака» Денис Бояринцев оценил шансы «Ростова» в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу.
Бояринцев: «Ростов» может побороться с «Зенитом» за победу в РПЛ
  • РИА Новости

«Ростов» с Карпиным приближается к медалям, в этом сезоне им по силам оказаться в тройке. Да и почему бы не составить конкуренцию в битве за золото? Радует, что «Ростов» играет своими ребятами — есть как опытные, так и молодые. И выглядит команда интереснее, чем ЦСКА или «Спартак», — цитирует Бояринцева «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что совсем не удивлён результатам «Ростова» в сезоне-2022/23.

«Карпин давно в команде, и до сборной России у него неплохой коллектив был. «Ростов» очень понравился в матче со «Спартаком» (4:2), команда, сильно прибавила», — добавил Бояринцев.

Команда Карпина в матче десятого тура РПЛ переиграла «Крылья Советов» (2:1).

«Ростов» (22 очка) поднялся на второе место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обогнав ЦСКА (20). «Крылья Советов» (10) расположились на десятой строчке. Лидирует «Зенит» (26).

Ранее Юрий Сёмин заявил, что «Ростов» грамотно подготовился к сезону.



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