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Карпин — о победе над «Крыльями»: радует, что выгрызли такую игру

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу в матче десятого тура чемпионата России над «Крыльями Советов».
Карпин — о победе над «Крыльями»: радует, что выгрызли такую игру
  • РИА Новости

«Первые минуты первого тайма были ещё ничего, потом плохо всё, особенно в атаке. Во втором тайме подкорректировали. Игра не самая лучшая с точки зрения качества. Но радует, что выгрызли такую игру», — рассказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Встреча между командами на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 2:1.

«Ростов» (22 очка) поднялся на второе место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обогнав ЦСКА (20). «Крылья Советов» (10) расположились на десятой строчке.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что «Ростов» грамотно подготовился к сезону.

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