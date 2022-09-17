Карпин — о победе над «Крыльями»: радует, что выгрызли такую игру

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу в матче десятого тура чемпионата России над «Крыльями Советов».

«Первые минуты первого тайма были ещё ничего, потом плохо всё, особенно в атаке. Во втором тайме подкорректировали. Игра не самая лучшая с точки зрения качества. Но радует, что выгрызли такую игру», — рассказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Встреча между командами на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 2:1.

«Ростов» (22 очка) поднялся на второе место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обогнав ЦСКА (20). «Крылья Советов» (10) расположились на десятой строчке.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что «Ростов» грамотно подготовился к сезону.