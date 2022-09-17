Провал Норманна, удаление Фернандеса и эмоции Захаряна: как «Динамо» в меньшинстве уступило «Зениту» в РПЛ

«Динамо» на своём поле уступило «Зениту» в десятом туре чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Главный тренер москвичей Славиша Йоканович произвёл кардинальные перестановки в составе и изменил тактическую схему, но это не помогло его команде добиться приемлемого результата. На протяжении всего матча подопечные Сергея Семака владели колоссальным преимуществом и нанесли втрое больше ударов по воротам, а оставшись в большинстве после удаления Роберто Фернандеса не позволили сопернику практически ничего создать у собственных ворот. При этом одним из антигероев противостояния стал Матиас Норманн, допустивший грубую ошибку в эпизоде с голом Андрея Мостового.

План Йокановича

В матче с «Зенитом» Славиша Йоканович не только произвёл ряд кадровых изменений и практически полностью перебрал оборонительную линию, но также решил отойти от уже ставшей фирменной для «Динамо» схемы. Вместо привитой Сандро Шварцем 4—3—3 ставка была сделана на формацию 4—2—3—1. В опорной зоне пару составили Даниил Фомин и Матиас Норманн, атакующую тройку — Николя Нгамалё, Денис Макаров и Фёдор Смолов, а роль «десятки» на себя примерил Арсен Захарян.

И назвать этот эксперимент удачным крайне непросто. В этих условиях на долю российского хавбека выпал колоссальный объём работы, а с ним он не всегда справлялся. В прессинге он смотрелся не лучшим образом, а в созидании был не так полезен, как обычно, и часто грешил неточными передачами. Вредили ему и эмоции, которые он всё активнее выплёскивал по ходу противостояния. Именно вспышка агрессии привела к наказанию жёлтой карточкой, а впоследствии и стоила ему места на поле.

Но если изменения как в плане состава, так и тактической схемы были колоссальными, то игровые принципы бело-голубых остались прежними. «Динамо» безропотно отдало мяч «Зениту» и принялось обороняться большими силами, рассчитывая на молниеносные контратаки. Проблема в том, что организовывать их практически не получалось.

За первые 45 минут хозяева нанесли всего два удара по воротам Михаила Кержакова и ни разу не заставили вратаря потрудиться. И это на фоне петербуржцев, регулярно доводивших атаки до логического завершения. И в таких условиях добиться приемлемого результата было практически невозможно. Оказавшись под постоянным давлением, москвичи со временем стали допускать ошибки у собственной штрафной, одна из которых и привела к пропущенному голу.

Растренированный Норманн

Появление норвежца в старте изначально вызывало вопросы. В прошлом туре Норманн провёл на поле целый тайм и произвёл впечатление футболиста, находящегося не в лучшей своей форме, но на этом его злоключения не закончились. Казалось, полученная в матче Кубка России с «Ахматом» травма поставила крест на его перспективах сыграть с «Зенитом», но Йоканович неожиданно доверился своему звёздному новичку. И, как стало ясно впоследствии, это не только стало одной из его главных ошибок, но и в целом предрешило исход всего противостояния.

На 35-й минуте Норманн допустил грубейшую оплошность у собственной штрафной — неудачно принял мяч, упал в борьбе с Иваном Сергеевым и позволил тому вывести Андрея Мостового на ударную позицию. Вингеру «Зенита» оставалось лишь расстрелять Антона Шунина. И хотя это стало своего рода вишенкой на торте, выступление Матиаса и без того можно назвать провальным. В первом тайме он был практически не вовлечён в игру, не сделал ни одного отбора, а точность его передач оказалась удручающей (43%). Норвежец выглядел абсолютно не готовым к встрече такого статуса и явно испытывал проблемы со здоровьем. По ходу отрезка он пару раз с огромным трудом поднимался с газона, после чего прихрамывал. Поэтому неудивительно, что уже в перерыве он уступил место Луке Гагнидзе.

Проблема центрфорварда

Если смотреть исключительно на статистические показатели, то превосходство подопечных Сергея Семака может показаться подавляющим. И в какой-то степени это действительно так. Они владели огромным территориальным преимуществом, много били, но идеальным их выступление назвать всё же нельзя.

Да, бразильские легионеры гостей смотрелись очень здорово и плели многоходовые комбинации, но при этом имели определённые сложности со взламыванием массированной обороны противника. В первые 70 минут не хватало оставшегося на скамейке Клаудиньо, по-прежнему пребывающего не в лучших кондициях после травмы, а Сергеев хотя и принял непосредственное участие в паре ключевых эпизодов, вряд ли может быть полностью доволен собой. Как ни крути, а один удар в сторону ворот для центрального нападающего — крайне низкий показатель, особенно когда их общее число составляет 21. Да и тот факт, что именно за фол на нём вторую жёлтую карточку получил Роберто Фернандес вряд ли можно назвать исключительно его заслугой. В том моменте парагваец проиграл позицию и не уследил за рывком форварда, а после был очень небрежен в отборе.

В целом «Зенит» пока так и не сумел полностью решить вопрос с центральным нападающим. Сергеев и Матео Кассьерра — квалифицированные футболисты, но по своему уровню пока серьёзно уступают Артёму Дзюбе и Сердару Азмуну, определявшим игру сине-бело-голубых в атаке на протяжении последних лет. И эта разница в классе серьёзно бросается в глаза в таких важных матчах. А компенсировать её у Семака пока не получается.

Доминирование чемпиона

Однако и этого «Зениту» оказалось более чем достаточно, чтобы уверенно взять верх над одной из сильнейших команд РПЛ. Конечно, можно справедливо говорить, что надежды «Динамо» на положительный результат окончательно перечеркнуло удаление Фернандеса, но ведь и до этого бело-голубые не могли ровным счётом ничего создать в нападении. За всю встречу они лишь семь раз пробили по воротам и в общей сложности наработали лишь на 0,16 ожидаемого гола (xG). В последний раз такое происходило с ними в августе 2020 года, причём также в противостоянии с «Зенитом» (0,15). Правда, тогда это не помешало им сотворить сенсацию и взять три очка благодаря точному удару Тони Шуньича.

Да, всё могло сложиться иначе, попади Даниил Фомин своим феноменальным выстрелом с 30 м не в перекладину, а чуть ниже. Но даже в этом смысле стоило бы говорить лишь о вспышке индивидуального мастерства, не способной изменить впечатление от происходившего на поле. А там «Динамо» демонстрировало неспособность на равных биться с «Зенитом».

В связи с этим второй гол «Зенита» выглядит гораздо более логичным. Густаво Мантуан сделал то, что не удалось замыкавшему прострел с фланга Родригао и бившему из убойной позиции Малкому, тем самым помог гостям укрепить преимущество и сделать так, чтобы счёт на табло чуть больше иллюстрировал разницу между командами.