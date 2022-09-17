«Зенит» показал лучший старт в истории РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях в матче десятого тура чемпионата России по футболу нанёс поражение московскому «Динамо».

Игра на стадионе «ВТБ Арена» в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

После десяти туров команда Сергея Семака набрала 26 очков. «Зенит» показал лучшую разницу мячей: +26 (29 голов забили, три пропустили). Таким образом, клуб выдал лучший старт в истории РПЛ.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее Иван Сергеев прокомментировал победу над «Динамо» в матче десятого тура чемпионата России.