Сергеев — о победе над «Динамо»: всегда хочется большего

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.

«Всегда хочется большего, выигрывать все игры. Мы потеряли очки с «Химками» и с «Ахматом», потихоньку наверстали. Сейчас будет перерыв, отдохнём. Потом будем дальше готовиться, впереди много работы», — цитирует Сергеева «Матч ТВ».

Форвард признался, что поле на стадионе «ВТБ Арена» в матче с «Динамо» было тяжёлое, поскольку его размыл дождь.

«Из-за этого было много брака и у нас, и у «Динамо». Мы поймали их на ошибке и в первом тайме забили гол», — заключил Сергеев.

Игра в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

Мячи забили Андрей Мостовой (35-я минута), Густаво Мантуан (93-я).

«Динамо» во втором тайме осталось в меньшинстве. С поля был удалён Роберто Фернандес (66-я), который получил вторую жёлтую карточку.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее Семак оценил возможности нападающих команды Ивана Сергеева и Матео Кассьерры.











