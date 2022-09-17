военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сергеев — о победе над «Динамо»: всегда хочется большего

Короткая ссылка
Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.
Сергеев — о победе над «Динамо»: всегда хочется большего
  • Gettyimages.ru

«Всегда хочется большего, выигрывать все игры. Мы потеряли очки с «Химками» и с «Ахматом», потихоньку наверстали. Сейчас будет перерыв, отдохнём. Потом будем дальше готовиться, впереди много работы», — цитирует Сергеева «Матч ТВ».

Форвард признался, что поле на стадионе «ВТБ Арена» в матче с «Динамо» было тяжёлое, поскольку его размыл дождь.

«Из-за этого было много брака и у нас, и у «Динамо». Мы поймали их на ошибке и в первом тайме забили гол», — заключил Сергеев.

Игра в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

Мячи забили Андрей Мостовой (35-я минута), Густаво Мантуан (93-я).

«Динамо» во втором тайме осталось в меньшинстве. С поля был удалён Роберто Фернандес (66-я), который получил вторую жёлтую карточку.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее Семак оценил возможности нападающих команды Ивана Сергеева и Матео Кассьерры.





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить