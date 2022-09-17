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Семак: меня вообще не напрягает отсутствие голов Сергеева и Кассьерры

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил возможности нападающих команды Ивана Сергеева и Матео Кассьерры.
Семак: меня вообще не напрягает отсутствие голов Сергеева и Кассьерры
  • Gettyimages.ru

«Меня вообще не напрягает отсутствие голов Сергеева и Кассьерры. Скорее, их напрягает, потому что голы дают уверенность. Я уверен, что свои мячи они забьют. Меня полностью устраивает, как они работают», — цитирует Семака «Чемпионат».

В матче десятого тура РПЛ «Зенит» обыграл «Динамо» со счётом 2:0. Голами отметились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.

Таким образом, «Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее полузащитник «Динамо» Денис Макаров обратился к боковому арбитру после поражения от «Зенита».

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