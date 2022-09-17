Кобелев — о матче с «Зенитом»: ожидал от «Динамо» более уверенной игры

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал поражение столичной команды в матче десятого тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».

«Скорости были не очень большими. «Зенит» потратил минимум сил для победы. От «Динамо» ожидал более уверенной игры. Начало второго тайма как-то обнадёживало. До удаления считал, что «Динамо» может зацепиться за очки, но красная карточка Фернандеса все сломала», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

Игра в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

Мячи забили Андрей Мостовой (35-я минута), Густаво Мантуан (93-я).

«Динамо» во втором тайме осталось в меньшинстве. С поля был удалён Роберто Фернандес (66-я), который получил вторую жёлтую карточку.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее Семак оценил возможности нападающих команды Ивана Сергеева и Матео Кассьерры.





