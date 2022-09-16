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Орещук: «Динамо» для победы нужно закрыться и играть от обороны с «Зенитом»

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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил шансы бело-голубых в матче десятого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».
Орещук: «Динамо» для победы нужно закрыться и играть от обороны с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У «Зенита» атака намного сильнее, чем у «Динамо», поэтому нужно закрыться и играть от обороны. Матч домашний, хочется победить при своих болельщиках, однозначно будет пара голевых моментов у «Динамо», если они ими воспользуются, есть шанс выиграть», — цитирует Орещука РИА Новости.

По его мнению, скорее всего, будет малорезультативный матч, потому что «Динамо» видело, как «Спартак» вышел играть против «Зенита».

«Хозяева постараются сыграть вторым номером, значит, будет меньше шансов забить, но и больше шансов не пропустить», — пояснил Орещук.

Игра состоится 17 сентября на «ВТБ Арене». Начало матча в 19:00 мск.

«Зенит» (23 очка) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на седьмой позиции.

Ранее защитник «Динамо» Эли Даса рассказал, что советовался со Слуцким и Натхо перед переездом в Россию.

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