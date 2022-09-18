Булыкин: верю, что в матче со «Спартаком» «Локомотив» сможет собраться

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от московского дерби «Локомотива» и «Спартака» в матче десятого тура чемпионата России.

«Жду жаркого и результативного дерби! «Спартаку» и «Локомотиву» нужно доказывать и поправлять свою ситуацию в чемпионате. Будет мощная битва за три очка! Шансы «Локомотива»? Дам 60 на 40 в пользу «Спартака». Но верю в «Локомотив», что они смогут собраться и хорошо сыграть», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Матч десятого тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт 18 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

На данный момент «Спартак» с 16 очками занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от лидирующего «Зенита» на десять очков, но при этом имея матч в запасе. «Локомотив» с девятью очками располагается на 11-й строчке.

Ранее тренер Рашид Рахимов высказался о шансах «Локомотива» в матче десятого тура чемпионата России со «Спартаком».