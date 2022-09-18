Рахимов — о матче со «Спартаком»: не стал бы говорить, что у «Локомотива» нет шансов

Тренер Рашид Рахимов рассказал о шансах «Локомотива» в матче десятого тура чемпионата России со «Спартаком».

«Это московское дерби, всё возможно, и это игра на три результата. Сегодняшний «Локомотив» — непредсказуемость. У команды есть хорошие игроки, они могут выдать хорошую игру. Я бы не стал говорить, что у «Локомотива» нет шансов», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что результат железнодорожников будет зависеть от того, насколько хорошо они сыграют.

Матч десятого тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт 18 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

На данный момент «Спартак» с 16 очками занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от лидирующего «Зенита» на десять очков, но при этом имея матч в запасе. «Локомотив» с девятью очками располагается на 11-й строчке.

Ранее бывший советник экс-владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Франко Камоцци назвал фаворита дерби «Спартак» — «Локомотив» в РПЛ.