Камоцци назвал фаворита дерби «Спартак» — «Локомотив» в РПЛ

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна, поделился мнением о матче десятого тура чемпионата России по футболу между красно-белыми и «Локомотивом».

«Безусловно, матч будет интересным. Московское дерби другим не бывает. Кто будет фаворитом? Я считаю, что «Спартак», — сказал Камоцци «Спорт-Экспрессу».

По словам советника, он был бы удивлён поражению «Спартака» в матче с «Локомотивом». При этом Камоцци выразил надежду, что встреча получится яркой и интересной.

Матч десятого тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт 18 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

На данный момент «Спартак» с 16 очками занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от лидирующего «Зенита» на десять очков, но при этом имея матч в запасе. «Локомотив» с девятью очками располагается на 11-й строчке.

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