Камоцци назвал фаворита дерби «Спартак» — «Локомотив» в РПЛ
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«Безусловно, матч будет интересным. Московское дерби другим не бывает. Кто будет фаворитом? Я считаю, что «Спартак», — сказал Камоцци «Спорт-Экспрессу».
По словам советника, он был бы удивлён поражению «Спартака» в матче с «Локомотивом». При этом Камоцци выразил надежду, что встреча получится яркой и интересной.
Матч десятого тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт 18 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.
На данный момент «Спартак» с 16 очками занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от лидирующего «Зенита» на десять очков, но при этом имея матч в запасе. «Локомотив» с девятью очками располагается на 11-й строчке.
Ранее итальянский журналист La Gazzetta dello Sport Стефано Кьери рассказал, что знают в Италии о дисквалификации нападающего «Спартака» Кейта Бальде.