Юран: позовут в «Локомотив» — пойду

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о возможном назначении в столичный «Локомотив».

«Дайте мне футбол посмотреть, всё скоро узнаете, потерпите. Позовут в «Локомотив» — пойду. Дайте ещё один-два дня. Раньше говорил два-три? Да, а сейчас — один-два», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра из московского клуба.

Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, готов ли он вернуться в московский клуб.