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Сёмин ответил на вопрос о своём возвращении в «Локомотив»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, готов ли он вернуться в московский клуб.
Сёмин ответил на вопрос о своём возвращении в «Локомотив»
  • РИА Новости

«Ничего на эту тему не обсуждаю», — приводит слова Сёмина Sport24.

В субботу, 8 октября, железнодорожники потерпели поражение от «Сочи» со счётом 0:4 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После игры клуб объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками. Железнодорожники проиграли пять последних встреч в РПЛ с общим счётом 3:13.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» примет решение о новом главном тренере 10—11 октября.

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