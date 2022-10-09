Сёмин ответил на вопрос о своём возвращении в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, готов ли он вернуться в московский клуб.

«Ничего на эту тему не обсуждаю», — приводит слова Сёмина Sport24.

В субботу, 8 октября, железнодорожники потерпели поражение от «Сочи» со счётом 0:4 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После игры клуб объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками. Железнодорожники проиграли пять последних встреч в РПЛ с общим счётом 3:13.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» примет решение о новом главном тренере 10—11 октября.