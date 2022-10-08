«Локомотив» объявил об уходе главного тренера Циннбауэра и спортивного директора Цорна

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр и спортивный директор московского клуба Томас Цорн уволены со своих постов.

Цорн и Циннбауэр покидают футбольный клуб «Локомотив», сообщает пресс-служба команды.

Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. Столичная команда одержала всего две победы в сезоне-2022/23.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее Сергей Степашин заявил, что «Динамо» и ЦСКА не наиграли на поражение в матче РПЛ.