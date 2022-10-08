Степашин: «Динамо» и ЦСКА не наиграли на поражение в матче РПЛ

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о матче 12-го тура чемпионата России по футболу со столичным ЦСКА.

«Братское дерби, особенно сегодня. Много позволяли в защите? Могли и выиграть, но ЦСКА на поражение точно не наиграл. А «Динамо» тоже, потому что бились по-настоящему», — цитирует Степашина ТАСС.

Игра, которая прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 1:1.

У ЦСКА мяч забил Виллиан Роша (13-я минута). У «Динамо» отличился Фёдор Смолов (44-я).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.

Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что его самочувствие после перелома ноги улучшилось.