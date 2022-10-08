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Защитник ЦСКА Дивеев: пока не знаю, когда вернусь на поле

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что его самочувствие после перелома ноги улучшилось.
Защитник ЦСКА Дивеев: пока не знаю, когда вернусь на поле
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Здоровье нормально, становится получше. Прогнозы по возвращению? Пока не знаю. 9 октября МРТ будет, — цитирует Дивеева «Матч ТВ».

Напомним, что игрок получил травму в матче десятого тура РПЛ с «Торпедо» (0:1). Футболист покинул поле на 78-й минуте. Игорь ушёл в раздевалку, хромая, его поддерживали сотрудники медицинского штаба.

22-летний Дивеев получил перелом большеберцовой кости. Защитник пропустил матчи сборной России. 

Ранее Олег Ерёмин, агент Дивеева, рассказал о ходе восстановления защитника московского ЦСКА.

 

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