Футбольный агент: Дивеев пропустит всю осеннюю часть РПЛ

Олег Ерёмин, агент Игоря Дивеева, рассказал о ходе восстановления защитника московского ЦСКА.

«Скорее всего, я просто свежей сегодняшней информацией не владею, операция не нужна будет. Просто нужно зафиксировать ногу и ждать, пока срастётся. Теперь, считайте, примерно три месяца. Всю осеннюю часть РПЛ он пропустит», — цитирует Ерёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что игрок получил травму в матче десятого тура РПЛ с «Торпедо» (0:1). Футболист покинул поле на 78-й минуте. Игорь ушёл в раздевалку, хромая, его поддерживали сотрудники медицинского штаба.

22-летний Дивеев получил перелом большеберцовой кости. Защитник пропустит матчи сборной России. Вместо него в национальную команду вызван защитник «Зенита» Даниил Круговой.

Ранее Владимир Пономарёв прокомментировал травму Игоря Дивеева.