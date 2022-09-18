Пономарёв — о травме Дивеева: для ЦСКА это будет потеря
- Gettyimages.ru
«Для ЦСКА это будет потеря. Лучшего кандидата пока что не вижу. Но Дивеев не играет надёжно. Играет он на три с плюсом. Часто ошибается в обороне, игрока своего теряет. Сколько ошибок у него было в матче с «Торпедо». Он играет так, как умеет. Пока что это не классный игрок», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».
22-летний Дивеев получил перелом большеберцовой кости. Защитник пропустит матчи сборной России. Вместо него в национальную команду вызван защитник «Зенита» Даниил Круговой.
Напомним, что футболист покинул поле на 78-й минуте в игре с «Торпедо». Игорь ушёл в раздевалку, хромая, его поддерживали сотрудники медицинского штаба. Дивеева заменил нападающий Антон Заболотный.
Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0 в пользу чёрно-белых. Забитым мячом отличился Стефан Шапич.
«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20 очков) расположился на втором месте.
Ранее в ЦСКА рассказали о процессе смены владельца клуба.