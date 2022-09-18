В ЦСКА рассказали о процессе смены владельца клуба

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что столичный футбольного клуб сообщит о смене владельца после улаживания технических и нормативных вопросов.

«Произошли определённые корпоративные изменения в связи со всем известными событиями. Когда будут окончательно улажены все технические и нормативные вопросы, мы сообщим об этом», — цитирует Бабаева ТАСС.

СМИ сообщили, что инвестиционная группа «Тринфико» станет новым владельцем ЦСКА. Компания будет владеть 77% акций московского клуба. «Тринфико» должен заменить ВЭБ, который находится под санкциями.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Торпедо».