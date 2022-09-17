Федотов — о поражении от «Торпедо»: говорил, что финты надо убрать в чемоданы
- РИА Новости
«У команды была установка использовать зоны между линиями, отдавать передачи за оборону, но туда мяч доставлялся редко, и мы им плохо распоряжались. Говорили о том, что финты надо убрать в чемоданы, но, видимо, плохо говорили», — цитирует Федотова РИА Новости.
Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0 в пользу чёрно-белых. Забитым мячом отличился Стефан Шапич.
«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20) расположился на втором месте.
Ранее Дмитрия Кузнецова удивила победа «Торпедо» над ЦСКА в матче РПЛ.