Федотов — о поражении от «Торпедо»: говорил, что финты надо убрать в чемоданы

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Торпедо».

«У команды была установка использовать зоны между линиями, отдавать передачи за оборону, но туда мяч доставлялся редко, и мы им плохо распоряжались. Говорили о том, что финты надо убрать в чемоданы, но, видимо, плохо говорили», — цитирует Федотова РИА Новости.

Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0 в пользу чёрно-белых. Забитым мячом отличился Стефан Шапич.

«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20) расположился на втором месте.

Ранее Дмитрия Кузнецова удивила победа «Торпедо» над ЦСКА в матче РПЛ.











