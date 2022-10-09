СЭ: «Локомотив» примет решение о новом главном тренере 10—11 октября

Стало известно, когда руководство московского «Локомотива» объявит о назначении нового главного тренера.

«Локомотив» примет решение о новом главном тренере 10—11 октября, сообщает «Спорт-Экспресс».

Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. Столичная команда одержала всего две победы в сезоне-2022/23.

Сразу после матча руководство «Локомотива» объявило об увольнении главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» рассматривает Юрия Сёмина на пост главного тренера.