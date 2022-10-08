СЭ: «Локомотив» рассматривает Сёмина на пост главного тренера

Стало известно, кто может занять вакантный пост главного тренера столичного «Локомотива».

«Локомотив» рассматривает экс-защитника команды Бориса Ротенберга на должность нового спортивного директора, на пост главного тренера — легенду клуба Юрия Сёмина, сообщает «Спорт-Экспресс».

Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. Столичная команда одержала всего две победы в сезоне-2022/23.

Сразу после матча руководство «Локомотива» объявило об увольнении главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее Ринат Билялетдинов заявил, что напрашивается кандидатура Сёмина на пост тренера «Локомотива».