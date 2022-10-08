Ринат Билялетдинов: напрашивается кандидатура Сёмина на пост тренера «Локомотива»

Бывший главный тренер дубля московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об увольнении главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Нет ощущения, что сейчас логично пригласить Сёмина? Да. Но надо понимать, что за состав ему достанется. Если говорить о костяке игроков, готовых выполнять серьёзные задачи, то таких фамилий по пальцам можно пересчитать», — цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».

По его мнению, возможно, приход Сёмина, а также Дмитрия Лоськова в штаб успокоит всех, а игроков в первую очередь.

«Конечно, руководство может отложить решение до зимы, чтобы там укрепиться еще на трансферах. Но столько денег уже вбухали», — добавил Билялетдинов.

Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. Столичная команда одержала всего две победы в сезоне-2022/23.

Сразу после матча руководство «Локомотива» объявило об уходе Циннбауэра и Цорна.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее Сергей Степашин заявил, что «Динамо» и ЦСКА не наиграли на поражение в матче РПЛ.