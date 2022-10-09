Бывший ассистент Сёмина заявил, что тренер готов вернуться в «Локомотив»
- РИА Новости
«Готов ли Юрий Палыч вернуться? Конечно, готов!» — цитирует Батуренко Sport24.
Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра из московского клуба.
Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.
«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.
Ранее стало известно, кто может занять вакантный пост главного тренера столичного «Локомотива».