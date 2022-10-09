Смородская считает, что «Локомотиву» нужно было уволить Леонченко
- РИА Новости
«Решение половинчатое. Надо было обязательно уволить Леонченко, который ничего не делал в клубе. Вопрос по Плутнику остался открытым. В провале клуба виновато руководство», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».
Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе Цорна и Циннбауэра из московского клуба.
«Железнодорожники» в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.
«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.
Ранее бывший вратарь итальянской «Салернитаны» Руслан Нигматуллин раскритиковал московский «Локомотив» за выбор тренеров.