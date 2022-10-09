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Нигматуллин: «Локомотив» в последнее время берёт ноунеймов и назначает главными тренерами

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Бывший вратарь итальянской «Салернитаны» Руслан Нигматуллин раскритиковал московский «Локомотив» за выбор тренеров.
Нигматуллин: «Локомотив» в последнее время берёт ноунеймов и назначает главными тренерами
  • РИА Новости

«Что делает «Локомотив» в последнее время — берёт ноунеймов и назначает главными тренерами. Приезжают люди из Южной Африки, призванные спасать клуб, — после этого сразу стали постоянно пропускать по четыре мяча. Назначают главного тренера, которого даже не получилось запомнить», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

По его словам, компетентные люди быстро делают выводы и принимают правильные решения, а не повторяют ошибки.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра из московского клуба.

Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее бывший главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин ответил на вопрос, готов ли он вернуться в московский клуб.

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