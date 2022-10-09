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Агент Изидора заявил, что смена руководства «Локомотива» не повлияет на будущее футболиста

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Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал, что смена руководства клуба не повлияет на будущее его клиента.
Агент Изидора заявил, что смена руководства «Локомотива» не повлияет на будущее футболиста
  • Gettyimages.ru

«У Вильсона контракт с «Локомотивом». Он отлично себя чувствует здесь и не планирует покидать клуб. Смена руководства ни на что не влияет», — цитирует Лакруа Sport24.

22-летний француз в нынешнем сезоне сыграл 11 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра из московского клуба.

«Железнодорожники» в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

Ранее защитник московского «Локомотива» Тин Едвай признался, что не знает бывшего наставника «железнодорожников» Юрия Сёмина.

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