Агент Изидора заявил, что смена руководства «Локомотива» не повлияет на будущее футболиста

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал, что смена руководства клуба не повлияет на будущее его клиента.

«У Вильсона контракт с «Локомотивом». Он отлично себя чувствует здесь и не планирует покидать клуб. Смена руководства ни на что не влияет», — цитирует Лакруа Sport24.

22-летний француз в нынешнем сезоне сыграл 11 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра из московского клуба.

«Железнодорожники» в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

Ранее защитник московского «Локомотива» Тин Едвай признался, что не знает бывшего наставника «железнодорожников» Юрия Сёмина.