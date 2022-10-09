Защитник «Локомотива» Едвай заявил, что не знает Сёмина

Защитник московского «Локомотива» Тин Едвай признался, что не знает бывшего наставника «железнодорожников» Юрия Сёмина.

«Не знаю, кто такой Сёмин», — цитирует Едвая «РБ Спорт».

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра из московского клуба.

«Железнодорожники» в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее стало известно, когда руководство московского «Локомотива» объявит о назначении нового главного тренера.