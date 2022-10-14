Новый председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных рассказал о задачах клуба

Новый председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о текущих задачах московского клуба.

«Наша текущая задача — подготовка к предстоящим играм. «Локомотив» на этом сконцентрирован», — приводит слова Нагорных РИА Новости Спорт.

В пятницу, 14 октября, железнодорожники объявили об избрании Нагорных председателем совета директоров. Накануне Александр Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть совет директоров красно-зелёных.

После 12 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готовится к матчу с «Торпедо» под руководством Андрея Фёдорова.