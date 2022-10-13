Экс-глава академии «Локо» раскритиковал клуб за контракт помощника Циннбауэра

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв прокомментировал ситуацию с контрактом Фадлу Давидса — помощника бывшего главного тренера московского клуба Йозефа Циннбауэра.

«На днях агент южноафриканского тренера Фадлу Давидса, проработавшего в клубе 12 дней, недвусмысленно дал понять, что бывший ассистент Циннбауэра претендует на получение неустойки. Я, конечно, не видел соглашения, поэтому не могу утверждать на сто процентов, но, действительно, судя по риторике агента, который говорит, что контракт был рассчитан до конца сезона и это был именно разрыв соглашения, нетрудно догадаться, что речь идёт о финансовой стороне дела в пользу его подопечного», — приводит слова Кузьмичёва «Чемпионат».

Экс-глава академии «Локомотива» отметил, что многое зависит от содержания контракта, его формулировок, наименования должности Фадлу Давидса.

«Допускаю, что там предусмотрена конкретная сумма неустойки, как в случае с Марко Николичем, если нет, то сумма выплаты будет определяться по регламенту Международной федерации футбола, вполне возможно, что могут обязать выплатить всю зарплату до срока окончания соглашения. Поэтому не могу сказать, что в итоге наподписывали Леонченко и Цорн с одобрения Плутника, как их консультировали юристы «Локомотива», — сказал он.

Также Кузьмичёв отметил, что Давидс проработал в клубе всего 12 дней и уже улетел домой.

«Успели ли ему за этот короткий срок оформить разрешение на работу и получил ли он его? Как правило, такая процедура занимает не менее трёх-четырёх недель. Если не оформили, то каким образом его заявили и вообще допустили к работе, ведь по закону трудовой договор не может начать действовать ранее даты получения работником в МВД России указанного разрешения на работу? Как платить по договору, который ещё не вступил в силу? Напоминаю, по регламенту РПЛ ответственность за соблюдение миграционного законодательства несут клубы. Это уже вопросы к юристам, кадровикам клуба и непосредственно к Леонченко. Вот чем, помимо всего прочего, надо заниматься, а не закрывать «Казанку» или устраивать пикники в доме отдыха в то время, когда такая обстановка в стране, а команда в зоне вылета», — сказал экс-глава академии железнодорожников.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» определился с кандидатурой нового главного тренера.