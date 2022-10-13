Источник: «Локомотив» определился с кандидатурой нового главного тренера

«Локомотив» определился с кандидатурой нового главного тренера команды.

Столичный клуб работает над приглашением Михаила Галактионова, который возглавляет молодёжную сборную России и «Пари НН», сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Галактионов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист совмещает работу в клубе и молодёжной сборной России.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Следующим соперником «Локомотива» в розыгрыше чемпионата России станет «Торпедо». Игра пройдёт 15 октября в Москве на стадионе «Лужники». Команду готовит российский специалист Андрей Фёдоров.

Ранее бывший форвард сборной страны по футболу Валерий Кечинов прокомментировал новость о том, что московский «Локомотив» может назначить главным тренером Галактионова.