Кечинов: странно слышать о возможном назначении Галактионова на пост тренера «Локомотива»

Бывший форвард сборной России по футболу Валерий Кечинов прокомментировал новость о том, что московский «Локомотив» может назначить главным тренером команды Михаила Галактионова.

«Удивлён такой кандидатурой. Человек работает в команде, плюс ещё и в молодёжке. Это как-то странно слышать», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Галактионов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист совмещает работу в клубе и молодёжной сборной России.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Следующим соперником «Локомотива» станет «Торпедо». Игра пройдёт 15 октября в Москве на стадионе «Лужники». Команду готовит российский специалист Андрей Фёдоров.

Ранее бывший футболист «Спартака» Никита Баженов выразил надежду на возвращение «Локомотива» на высокий уровень.