Баженов: хотелось бы, чтобы «Локомотив» снова стал той командой, которую мы знаем

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов выразил надежду на возвращение «Локомотива» на высокий уровень.

«Мне не так важно, кто возглавит «Локомотив». Хотелось бы, чтобы «Локомотив» снова стал той командой, которую мы знаем. С их возможностями и составом это возможно», — цитирует Баженова «Чемпионат».

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Железнодорожники в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

Следующим соперником «Локомотива» станет «Торпедо». Игра пройдёт 15 октября в Москве на стадионе «Лужники». Команду готовит российский специалист Андрей Фёдоров.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин объяснил, какой тренер нужен «Локомотиву».