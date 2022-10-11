Баженов: хотелось бы, чтобы «Локомотив» снова стал той командой, которую мы знаем
«Мне не так важно, кто возглавит «Локомотив». Хотелось бы, чтобы «Локомотив» снова стал той командой, которую мы знаем. С их возможностями и составом это возможно», — цитирует Баженова «Чемпионат».
Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
Железнодорожники в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.
Следующим соперником «Локомотива» станет «Торпедо». Игра пройдёт 15 октября в Москве на стадионе «Лужники». Команду готовит российский специалист Андрей Фёдоров.
Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин объяснил, какой тренер нужен «Локомотиву».