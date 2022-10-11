Булыкин объяснил, какой тренер нужен «Локомотиву»
«Локомотиву» нужен российский специалист Галактионов? Он показал себя как хороший тренер. Многие специалисты могут исправить ситуацию в клубе, потому что по подбору футболистов и бюджету никаких проблем нет», — цитирует Булыкина «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что тренеру придётся во время зимней паузы сплотить команду. По его словам, в данном случае результат у «Локомотива» изменится.
«Единственное, нужен тренер, который сможет найти общий язык с футболистами: создать хороший микроклимат внутри, чтобы к «Локомотиву» вернулась былая слава», — заключил Булыкин.
Галактионов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист совмещает работу в клубе и молодёжной сборной России.
Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
Ранее стало известно, почему «Локомотиву» не удаётся договориться о назначении Галактионова.