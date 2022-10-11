Булыкин объяснил, какой тренер нужен «Локомотиву»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался на тему того, какой тренер нужен московскому «Локомотиву».

«Локомотиву» нужен российский специалист Галактионов? Он показал себя как хороший тренер. Многие специалисты могут исправить ситуацию в клубе, потому что по подбору футболистов и бюджету никаких проблем нет», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что тренеру придётся во время зимней паузы сплотить команду. По его словам, в данном случае результат у «Локомотива» изменится.

«Единственное, нужен тренер, который сможет найти общий язык с футболистами: создать хороший микроклимат внутри, чтобы к «Локомотиву» вернулась былая слава», — заключил Булыкин.

Галактионов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист совмещает работу в клубе и молодёжной сборной России.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Ранее стало известно, почему «Локомотиву» не удаётся договориться о назначении Галактионова.