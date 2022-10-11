Стало известно, почему «Локомотиву» не удаётся договориться о назначении Галактионова

Сложности в переговорах между тренером Михаилом Галактионовым и «Локомотивом» вызваны нежеланием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина отпускать тренера из «Пари НН».

«Губернатор не хочет отпускать Галактионова, обусловливая это тем, что в «Пари НН» собирали команду под тренера», сообщает источник «Чемпионата».

Галактионов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист совмещает работу в клубе и молодёжной сборной России.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Железнодорожники в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

Следующим соперником «Локомотива» станет «Торпедо». Игра пройдёт 15 октября в Москве на стадионе «Лужники». Команду готовит российский специалист Андрей Фёдоров.

Ранее бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном назначении Галактионова в «Локомотив».