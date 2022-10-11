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Мостовой — о возможном назначении Галактионова в «Локомотив»: удивлён по-спортивному

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Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном назначении главного тренера «Пари НН» и молодёжной сборной России Михаила Галактионова в «Локомотив».
Мостовой — о возможном назначении Галактионова в «Локомотив»: удивлён по-спортивному
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Удивлён по-спортивному. Меня возмущает: работаешь в команде и молодёжной сборной, так ещё рассматриваешь предложения. По совести, человек должен сказать: «Вы извините, но я работаю в Нижнем Новгороде, ещё и в молодёжной команде». Это ненормально», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что в европейских чемпионатах нет совмещения постов тренером.

Галактионов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист совмещает работу в клубе и молодёжной сборной России.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Железнодорожники в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» был готов назначить Галактионова 10 октября.

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