«Чемпионат»: «Локомотив» был готов назначить Галактионова 10 октября

Московский «Локомотив» должен был назначить Михаила Галактионова на пост главного тренера 10 октября.

«После матча «Торпедо» — «Пари НН» у Галактионова состоялась встреча с руководством «Локомотива». О назначении тренера «Локо» планировал объявить в понедельник, но пока стороны продолжают переговоры, из-за чего назначение откладывается», сообщает источник «Чемпионата».

Галактионов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист совмещает работу в клубе и молодёжной сборной России.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Ранее заместитель генерального директора «Пари Нижний Новгород» Игорь Кудряшов прокомментировал возможный уход Галактионова в московский «Локомотив».