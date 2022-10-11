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«Чемпионат»: «Локомотив» был готов назначить Галактионова 10 октября

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Московский «Локомотив» должен был назначить Михаила Галактионова на пост главного тренера 10 октября.
«Чемпионат»: «Локомотив» был готов назначить Галактионова 10 октября
  • РИА Новости

«После матча «Торпедо» — «Пари НН» у Галактионова состоялась встреча с руководством «Локомотива». О назначении тренера «Локо» планировал объявить в понедельник, но пока стороны продолжают переговоры, из-за чего назначение откладывается», сообщает источник «Чемпионата».

Галактионов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист совмещает работу в клубе и молодёжной сборной России.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Ранее заместитель генерального директора «Пари Нижний Новгород» Игорь Кудряшов прокомментировал возможный уход Галактионова в московский «Локомотив».

 

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