Замгендиректора «Пари НН»: мы не готовы отпустить Галактионова в «Локомотив»

Заместитель генерального директора «Пари Нижний Новгород» Игорь Кудряшов прокомментировал возможный уход главного тренера Михаила Галактионова в московский «Локомотив».

«Ну зачем «Пари НН» отпускать тренера, в которого мы верим? У него долгосрочный контракт и под которого ребята специально переходили в клуб. Мы не готовы отпускать», — цитирует Кудряшова Sport24.

Галактионов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист совмещает работу в клубе и молодёжной сборной России.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Ранее сообщалось, что Галактионов является кандидатом на пост главного тренера «Локомотива».