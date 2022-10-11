Замгендиректора «Пари НН»: мы не готовы отпустить Галактионова в «Локомотив»
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«Ну зачем «Пари НН» отпускать тренера, в которого мы верим? У него долгосрочный контракт и под которого ребята специально переходили в клуб. Мы не готовы отпускать», — цитирует Кудряшова Sport24.
Галактионов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист совмещает работу в клубе и молодёжной сборной России.
Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
Ранее сообщалось, что Галактионов является кандидатом на пост главного тренера «Локомотива».