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Замгендиректора «Пари НН»: мы не готовы отпустить Галактионова в «Локомотив»

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Заместитель генерального директора «Пари Нижний Новгород» Игорь Кудряшов прокомментировал возможный уход главного тренера Михаила Галактионова в московский «Локомотив».
Замгендиректора «Пари НН»: мы не готовы отпустить Галактионова в «Локомотив»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Ну зачем «Пари НН» отпускать тренера, в которого мы верим? У него долгосрочный контракт и под которого ребята специально переходили в клуб. Мы не готовы отпускать», — цитирует Кудряшова Sport24.

Галактионов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист совмещает работу в клубе и молодёжной сборной России.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Ранее сообщалось, что Галактионов является кандидатом на пост главного тренера «Локомотива».

 

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