Источник: Галактионов — кандидат на пост главного тренера «Локомотива»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов может занять аналогичную должность в «Локомотиве».

Кандидатом на пост наставника железнодорожников является Галактионов, сообщает в своём Telergam-канале журналист Иван Карпов.

Галактионов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист совмещает работу в клубе и молодёжной сборной России.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готовится к матчу с «Торпедо» под руководством Андрея Фёдорова.