Узнать больше

Источник: Галактионов — кандидат на пост главного тренера «Локомотива»

Короткая ссылка
Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов может занять аналогичную должность в «Локомотиве».
Источник: Галактионов — кандидат на пост главного тренера «Локомотива»
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

Кандидатом на пост наставника железнодорожников является Галактионов, сообщает в своём Telergam-канале журналист Иван Карпов.

Галактионов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист совмещает работу в клубе и молодёжной сборной России.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готовится к матчу с «Торпедо» под руководством Андрея Фёдорова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить