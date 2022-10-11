Источник: Галактионов — кандидат на пост главного тренера «Локомотива»
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Кандидатом на пост наставника железнодорожников является Галактионов, сообщает в своём Telergam-канале журналист Иван Карпов.
Галактионов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист совмещает работу в клубе и молодёжной сборной России.
Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» готовится к матчу с «Торпедо» под руководством Андрея Фёдорова.