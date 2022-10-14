Борис Игнатьев считает Сёмина лучшей кандидатурой на пост тренера «Локомотива»

Бывший спортивный директор столичного «Локомотива» Борис Игнатьев назвал лучшую кандидатуру на пост главного тренера московской команды.

«Мне бы хотелось, чтобы Сёмин вернулся в клуб. Независимо от того, кто примет это решение, — Нагорных или кто-то другой. Мне видится, что исходя из ситуации, в которой находится клуб, лучше Сёмина кандидатуры нет», — цитирует Игнатьева РИА Новости.

Он подчеркнул, что знает возможности Сёмина, который должен стать для «Локомотива» объединяющей силой.

«Это та сила, которая вернёт на круги своя болельщиков, тренерский цех, родителей, детей. Всех тех, кто многие годы с надеждой смотрит на «Локомотив», — добавил Игнатьев.

Директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных 14 октября избран председателем совета директоров «Локомотива» вместо Александра Плутника. 8 октября красно-зелёные официально объявили об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готовится к матчу с «Торпедо» под руководством Андрея Фёдорова.